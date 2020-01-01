توخيل يكشف موقف دي ماريا من مباراة دورتموند

هل سيلحق بها أم لا؟

طمأن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جمهور النادي الفرنسي على إمكانية مشاركة آنخيل دي ماريا أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان دي ماريا قد أُصيب خلال مباراة البي آس جي أمام ديجون في الدوري الفرنسي، والتي سحق فيها النادي الباريسي ضيفه برباعية نظيفة.

الدولي الأرجنتيني غادر الملعب بعد 17 دقيقة وكان يمسك بفخده الأيمن، مما أصاب الجمهور بالذعر، لكن توخيل كشف أن الإصابة لن تبعد دي ماريا عن مباراة دورتموند.

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المدرب الألماني قال في تصريحاته "أعتقد أن إصابته ليست خطيرة، تحدثنا حول ذلك وأوضح أن ليس لديه أي ألم.".

وأتم "من الأفضل عدم المخاطرة به في المباريات المقبلة، ولكن لا يوجد أي قلق عليه من مباراة دورتموند، بل يمكن أن نراه أمام ليون يوم الأربعاء.".

يذكر أن باريس قد هُزِم بصورة لم تكن متوقعة في مباراة الذهاب بسيجنال إيدونا بارك بهدفين لهدف أحرزهما إيرلينج هالاند، ويتعين الانتصار بفارق هدف في حديقة الأمراء للوصول إلى ربع النهائي.

كما تجدر الإشارة إلى أن البي آس جي يحتل المركز الأول في الدوري الفرنسي بعد الفوز على ديجون وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين.