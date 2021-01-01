توخيل يكشف: لماذا أقحم هودسون أودوي ثم أخرجه بعدها بدقائق؟

لقطة كانت غريبة من المدرب الألماني..

انتقد توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، الأداء الذي ظهر به كالوم هودسون أودوي في مباراة ساوثامبتون، معتبرًا أن هذا كان السبب الرئيسي في استبداله بعد إقحامه بدقائق بين شوطي المباراة.

توخيل بين شوطي المباراة قام بإخراج تامي أبراهام وأقحم هودسون أودوي في محله، لكن بصورة غريبة استبدل المدرب الألماني الدولي الإنجليزي في الدقيقة 74 وأقحم محله حكيم زياش.

تصرف توخيل أثار جدلًا كبيرًا، فليس من المنطقي إقحام لاعب ثم إخراجه خصوصًا أن أودوي لم يكن مصابًا، ولكن مدرب باريس سان جيرمان السابق كان شجاعًا لإعلان أن سوء مستوى اللاعب كان سبب استبعاده.

المدرب في تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "لست قلقًا بشأن تامي، لم يتم استبداله بسبب الإصابة، كان من الصعب عليه اليوم إظهار جودته، لم يستطع وضع طابعه لذلك غيّرنا طريقة اللعب".

كما أضاف "جلبنا كالوم هودسون لكنني لم أكن سعيدًا بطاقته وسلوكه وضغطه المضاد، لقد قمت بإخراجه لأننا نطلب أن يمنح اللاعب 100% مما لديه، شعرت أنه ليس في الحالة الصحيحة لمساعدتنا".

وأتم "لقد كان قرارًا صعبًا ولكن غدًا ننساه وسيكون الجميع متاحًا أمامنا للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد، إنه أسبوع مهم لدينا لذلك فالمشاعر مختلطة حاليًا، لن يكون التسجيل أمام أتلتيكو أسهل من اليوم".

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد اكتفى بتعادلٍ إيجابي بهدف لكل فريق مع ساوثامبتون، ومن المقرر أن يلعب يوم الثلاثاء مع أتليتكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.