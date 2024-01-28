توخيل يغازل برشلونة: أريد التدريب في إسبانيا!

هل نرى توخيل في برشلونة بدلًا من تشافي؟...

كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، إلى أنه يدرس ترك الفريق البافاري، كما أشار المدرب الألماني إلى أنه يطمح العمل في الدوري الإسباني يومًا.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "الرحيل خارج ألمانيا مرة ألمانيا قد تكون فكرة جيدة، إسبانيا لديها دوري استثنائي من وجهة نظري، وبناء على تجربتي الشخصية في العمل مع الإسبان، إنهم يتمتعون بقدر هائل من الثقة بالنفس".

وتابع: "عندما تتحدث مع لاعب إسباني، فإنك تشعر سريعًا أنه يفهمك وتتفاعل معه بسرعة".

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تصريح ورغبة توخيل، في الانتقال إلى الدوري الإسباني قد تكون فرصة جيدة لبرشلونة، الذي بدأ في البحث عن مدير فني جديد ليخلف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني.

وكان تشافي، قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن قيادة الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، مما جعل إدارة فريقه تبدأ في البحث عن مدرب مخضرم لقيادة الفريق في الموسم القادم، ليعيد الفريق إلى المكانة التي يستحقها بعد تراجع الأداء والنتائج.

ويتميز توخيل، بمسيرة مميزة إذ سبق له وأن عمل مع بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي الذي حقق معه دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعمل مع الفريق البافاري، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.