وجهة جديدة في انتظار كافاني بعيداً عن أوروبا

المهاجم الأوروجوياني يبدو على أعتاب الرحيل عن باريس

كشف لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن زميله إيدينسون كافاني مهاجم الفريق، يتطلع للانضمام لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يوماً ما.

كافاني عقده ينتهي مع باريس في الصيف القادم، ولم يتوصل لأي اتفاق مع النادي الفرنسي للتجديد، ليصبح رحيله في صفقة انتقال حر هو الخيار الأقرب.

المهاجم الأوروجوياني كان على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة انهارت في النهاية ليبقى مع باريس.

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وقال باريديس عن مستقبل زميله:"العديد من اللاعبين يسألوني عن طبيعة الأجواء في بوكا جونيورز واللعب بالبومبونيرا معقل الفريق".

وأضاف:"أتحدث مع كافاني عن بوكا كثيراً، وقال لي أنه يخطط للبقاء في أوروبا لمدة عامين، وبعدها ينتقل للأرجنتين من أجل اللعب هناك".

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وتابع:"أنا نفسي مازلت أعشق هذا النادي وأحرص على متابعته وتشجيعه في العديد من المناسبات وربما أعود أيضاً في المستقبل".

يذكر أن كافاني البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته مع الكرة بنادي دانوبيو الأوروجوياني، قبل الانتقال لأوروبا من بوابة باليرمو في 2007.