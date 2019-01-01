توخيل يُجبر نيمار على تقليص عطلته من أجل كأس فرنسا!

نيمار يعود لتدريبات الفريق الباريسي بعد العطلة الشتوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على عودة اللاعب البرازيلي نيما ردا سيلفا للتدريبات، بعد العطلة الشتوية وإجازة أعياد الميلاد.

وكان نيمار البالغ من العمر 26 عامًا، قد عاد مبكرًا للفريق مقارنة بزملائه ومواطني قارة أمريكا الجنوبية، نظرًا لأنه حصل على عطلته مبكرًا.

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ويتحضر نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي أمام فريق بونتيفي، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار كأس فرنسا.

وقال توخيل: "نيمار عاد مبكرًا لأنه طلب مني الحصول على إجازته مبكرًا، سيعود كافاني ودي ماريا قريبًا، أما تياجو سيلفا فلقد عاد مبكرًا لتدريبات الفريق قبل انتهاء إجازته، نظرًا لكونه قائدًا للفريق ولأنني أحتاج لتواجده معي".

أما عن خصم باريس فقال المدرب الألماني: "مواجهات مثل خصوم كهذه غير متوقعة، لم يلعبوا منذ إجراء القرعة، كما إننا لم نجد لهم فيديو لكي نشاهد طريقة لعبهم".