توخيل يؤكد عودة نيمار وسيلفا ويرفض الحديث عن مانشستر يونايتد

مواجهة هامة بين النادي الفرنسي ونظيره الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عودة نجوم فريقه من أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع.

باريس منح الأوروجوياني إديسون كافاني، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والثلاثي البرازيلي تياجو سيلفا وماركينيوس ونيمار، أجازات طويلة خلال فترة التوقف الشتوية.

وقبل مواجهة بونتيفي في إطار دور الـ32 من كأس فرنسا، تحدث توخيل عن ظروف فريقه وعودة اللاعبين من الأجازات.

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وقال الألماني:"كافاني سيعود في 7 يناير بعد مفاوضات دارت بيني وبينه مثل ماركينيوس".

وأضاف:"الأمر يختلف مع فيراتي وأنخيل دي ماريا حيث سيعودان أيضاً لأسباب عائلية في نفس اليوم".

وتابع:"طلبت من تياجو سيلفا العودة مبكراً في 4 يناير لأنه قائد الفريق وكذلك نيمار الذي عاد قبل بعض اللاعبين".

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واستكمل:"الجميع تدرب وهو في منزله خلال فترة الأجازة، ولكن لسنا متأكدين من الجاهزية بشكل كامل 100%".

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باريس يستعد لمواجهة هامة في فبراير القادم أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، توخيل يرفض التفكير فيها.

وأوضح مدرب باريس:"لا أفكر في المباراة الآن، من المهم عدم الحديث عنها لوجود العديد من المباريات قبلها".

جدير بالذكر أن باريس أنهى النصف الأول من الموسم وهو على صدارة الدوري الفرنسي بـ47 نقطة، مقابل 34 لصالح ليل أقرب منافسيه.