توخيل: هذا هو قراري بشأن هالاند وأجويرو وأرفض ذبح فيرنر

أبرز ما جاء في مؤتمر توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي

رفض المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل الحديث عن التواصل مع الدولي النرويجي نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند من خلال وكيل أعماله مينو رايولا وكذلك مسألة رحيل مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو.

وقرر أحد الصحفيين توجيه سؤال لتوماس توخيل حول التواصل مع لاعب بوروسيا دورتموند هالاند في ظل جولة مينو رايولا وكيل أعماله في أوروبا، ولكن إجابة المدرب الألماني كانت صارمة للغاية.

وحول ذلك، أبدى المدير الفني الألماني رفضه الحديث عن أي لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر احترامًا لهذه الأندية التي لم يتحدث أي من ممثليها عن شيء يخص تشيلسي من قريب ولا من بعيد..

وقال توخيل في هذا السياق: "هالاند؟ لن أرد على ذلك احترامًا للاعب وبوروسيا دورتموند، إنه لاعب في بوروسيا دورتموند وليس معنا، وبالطبع هناك أخبار كبيرة حوله وحول وكيل أعماله".

وأضاف: "يبدو أنهم يصنعون سباقًا للاعب،. لكن لا يزال يتعين على الجميع القبول، وسأقبل تمامًا حين يجد جديد، أنه لاعب بوروسيا دورتموند حتى الآن وهو لاعب واعد للغاية بالطبع".

وأكد: "ذلك رأيي فيه كمدرب متابع لكرة القدم، ولكن فيما يتعلق بالموقف الحالي له فإنني لن أقول سوى إنه ليس في فريقنا، فهو ليس لاعبًا لتشيلسي، لذلك لا يوجد تعليق على أي شيء آخر بخصوصه."

وفيما يخص أجويرو ورحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم قال: "هذه هي الإجابة نفسها بالنسبة إلى هالاند. لدينا الاحترام الكامل لمانشستر سيتي ولسيرخيو أجويرو، الذي يعد لاعبًا كبيرًا بالنسبة لهم".

وتابع: "لا توجد كلمات مناسبة مني حول إنجازات هذا الرجل ولا ينتظر تقييمي بكل تأكيد، إنه لاعب من الطراز العالمي والفريد، لكن لا تنس، نحن منافس في 3 مسابقات لمانشستر سيتي لذلك لن أتحدث عن لاعبيهم أبدًا وأتحدث عن مستقبل اللاعب".

ودافع عن تيمو فيرنر أمام السخرية منه بعد الفرصة التي أضاعها مع المنتخب الألماني في المواجهة الأخيرة أمام منتخب مقدونيا في تصفيات كأس العالم حيث قال مازحًا: "في البداية كانت تمريرة سيئة للغاية من جوندوان، أمزح بالطبع".

وأردف: "لم يبدأ أساسيًا كثيرًا مع المنتخب ليتم الحديث عن تراجع أرقامه، لذا ربما مع دقائق أكثر، كان سيسجل المزيد. إنه حل سهل في الوقت الحالي لتوجيه أصابع الاتهام إلى تيمو وهو شيء لا أستطيع فهمه. أنا سعيد لأنه موجود هنا في الوقت الحالي ولأنه محمي هنا".

الدوري الإنجليزي | تشيلسي يتعادل أمام وولفرهامبتون في أولى مباريات توخيل

يذكر أن تشيلسي يسير مع توماس توخيل بخطوات ثابتة سواء على مستوى المنافسة على مقعد بين الأربعة الأوائل على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أو فيما يتعلق بمنافسات دوري أبطال أوروبا..