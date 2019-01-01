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توخيل: نيمار لا يفكر في الرحيل عن باريس

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المدرب الألماني يضع حداً لجميع التكهنات التي أُثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل المهاجم البرازيلي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن مهاجم الفريق نيمار يشعر بارتياح شديد مع النادي الفرنسي.

بعض التقارير أشارت في الأيام الأخيرة، حول عدم رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس الصيف القادم.

برشلونة أو ريال مدريد الوجهتين الأقرب للدولي البرازيلي، لكن توخيل له رأي آخر حول مستقبل اللاعب.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية:"نيمار يشعر بالراحة هنا سواء داخل أو خارج الملعب وملتزم معنا لأقصى درجة".

وأضاف:"يمكنكم رؤية إحصائياته وما يقوم به في التدريبات، أثق في رغبته بالظهور كقائد لباريس وقدوة لباقي اللاعبين".

وتابع:"أحياناً أحتاج للحديث معه إن كان الوقت مناسباً للعب أم لا، أخبرني باستعداده للعب ضد بونتيفي لمدة 90 دقيقة بعد عودته من الأجازة".

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وأما عن لاعبي الوسط استعداداً لرحيل ادريان رابيو واعتزال لاسانا ديارا:"حاولنا ضم لاعب وسط الصيف الماضي ولكننا لم نجد الصفقة المناسبة".

يُذكر أن بعض الصحف الألمانية أكدت رغبة توخيل في ضم جوليان فايجل لاعب وسط بوروسيا دورتموند.

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