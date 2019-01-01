توخيل: نيمار في حالة مزاجية مميزة وسنلعب للفوز

تصريحات توماس توخيل قبل مواجهة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إنه يشعر بالرغبة الموجودة لدى اللاعبين في التتويج ببطولة كأس السوبر الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان أول مبارياته في الموسم الجديد غدًا السبت في كأس السوبر الفرنسي أمام نادي رين بطل كأس فرنسا في الموسم المنصرم.

وقبل المباراة، تحدث توماس توخيل حول الحالة التي يمر بها الفريق ككل بعد نهاية الفترة التحضيرية، وحول رؤيته لمباراة الغد التي تعد الأولى في موسم الفريق الجديد.

وقال توخيل: "الفريق جاهز للمواجهة حتى على الرغم من وجود العديد من الإصابات، لدينا مجموعة من العناصر القادرة على تعويض أي غيابات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأضاف: "نيمار يشعر بحالة مزاجية جيدة، هو جاهز للعب وتقديم الكثير خلال المباريات المقبلة وخلال منافسات الموسم القادم التي ستكون أكثر صعوبة"

وتابع: "لن يكون دراكسلر حاضرًا في لقاء الغد مع الأسف، وعلى الأرجح لن يكون تشوبو موتينج متاحًا كذلك، ولكننا سنعمل على الفوز بما نمتلك من لاعبين"

وحول الفوز بالبطولة قال: "نحن بحاجة إلى التركيز على هذا اللقب لنبدأ به الموسم، لدينا فرص كبيرة ونحن قادرون على الفوز على أي خصم، ولكن علينا أن نصبت ذلك"

أياكس يوافق مبدئيًا على انتقال فان دي بيك لريال مدريد

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي كأس فرنسا في الموسم المنصرم أمام نفس الخصم نادي رين، والذي فاز عليه بركلات الترجيح حينها.