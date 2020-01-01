توخيل: قلق للغاية من إيقاف نيمار ولا أخاف شائعات الإقالة

ترى كم سيتم إيقافه؟

أعرب توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن قلقه حيال الإيقاف المتوقع لنيمار بعد أحداث مباراة مارسيليا، بينما أكد على أنه لا يهاب أنباء الصحف عن إمكانية إقالته.

وشهدت مباراة بي آس جي ومارسيليا أحداثًا مؤسفة كان بطلها نيمار، عندما تشاجر مع ألفارو جونزاليز مدافع الضيوف ثم طُرد ومعه لياندرو باريديس ولايفين كورزاوا، في مباراة هُزم فيها النادي العاصمي بهدف نظيف.

وبعد المباراة خرج نيمار للصحافة واتهم جونزاليز بأنه وجه له عبارات عنصرية كانت سببًا رئيسيًا في كل ماحدث، وفي كل الأحوال، ينتظر الجميع قرارات الاتحاد الفرنسي وعقوباته على اللاعبين المشاركين في الأزمة.

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بدوره، عقّب توماس توخيل على ما حدث بقوله "نعم، نحن قلقون للغاية من هذه القرارات، وأتحدث عن نفسي عن وجه الخصوص، لأنني لست متاكدًا أننا ننظر إلى ما حدث بأكمله على أرض الملعب".

هذه هي الهزيمة الثانية لباريس هذا الموسم محليًا بعد الخسارة من لانس في الجولة قبل الماضية بهدف نظيف أيضًا، ما جعل الصحف تطرح إمكانية إقالة توخيل، لكن المدرب الألماني لا يخشى الأمر.

توخيل قال "الأمر دائمًا هكذا، إذا خسر النهائي يجب إقالته إذا خسر من دورتموند يجب إقالته، هذا ليس بجديد، أنتم الصحافة من تنشرون هذه الشائعات، أليس كذلك؟ أنا لا أقرأ هذه الأمور وأنا هادئ، هذا أفضل".

وأتم "لدينا أزمة نتائج، هذه حقيقة، لقد تعرضنا لثلاث هزائم متتالية ولسنا معتادين على ذلك ولكن من المهم أن ننظر إلى السياق ونحلل الحقائق. لعبنا مباراة جيدة رغم الهزيمة من مارسيليا ورغم الغيابات، ودُهشت لرؤية كيف سيطرنا على المباراة حقًا".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد عانى من إصابة عدد من نجومه بفيروس كورونا بعد الهزيمة من بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، على رأسهم كان نيمار وآخرهم كان كيليان مبابي خلال الجولة الدولية مع منتخب فرنسا.