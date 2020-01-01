توخيل: دوري أبطال أوروبا سبب تشويش باريس سان جيرمان

هناك مشكلة واضحة..

لم يخفِ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، امتعاضه من ما آلت إليه الأمور في مباراة أميان، ولكنه أكد على أن السبب في ذلك يعود إلى التفكير في مباراة دوري أبطال أوروبا.

باريس تأخر في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ولكنه تمكن من العودة وتقدم بأربعة أهداف في الشوط الثاني، غير أن أميان حطّم هذه الريمونتادا بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

توخيل تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "كان بمقدورنا الفوز، كان باستطاعتنا أن نحرز الهدف الخامس مرتين ولكننا لم نفعل ذلك للأسف، هذا لا يهم الآن.".

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كما أضاف "ماذا قلت للاعبين؟ بالطبع عندما يدخل شباكنا أربعة أهداف فهذا ليس بالشيء السعيد، لكنها حالة معقدة، وصلنا هنا ونحن لسنا في حالة من التركيز 100%.".

وأردف "في الشوط الأول أطلق الخصم 4 تسديدات سجّل منها 3 ثم عُقدِت الأمور علينا. لم نركز بما فيه الكفاية ولكن هناك أسباب لذلك، لدينا مباراة حاسمة في دوري الأبطال.".

وأتم "لم يكن لدينا العقلية الصحيحة أيضًا، ولكن بعد ذلك تحسنا واستحققنا أن نفوز ولم ندرك الأمر للأسف. هل سيشارك نيمار يوم الثلاثاء؟ لا أعرف، سوف نقرر في الساعات المقبلة.".

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في الوقت نفسه، فقد تحدث تياجو سيلفا قائد الفريق الباريسي بعد المباراة قائلًا "لسنا قلقين على الإطلاق من مواجهة دوري الأبطال، الحالة المزاجية ستكون مختلفة حتى لو ظهرنا كما كُنّا اليوم.".

واختتم "لقد كانت مباراة معقدة جدًا في شوطها الأول، تحسنا في الشوط الثاني. أشعر بتحسن بعد الراحة الأخيرة، علينا أن نبقى إيجابيين وأن نكون حذرين بنسبة 100% يوم الثلاثاء لنعود بنتيجة جيدة.".

يذكر أن باريس سان جيرمان سيحل ضيفًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء الثلاثاء المقبل لمواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ثمن النهائي من ذات الأذنين.