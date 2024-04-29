توخيل: نجم بايرن ميونخ سيسجل غدًا في شباك "أفضل فريق بالعالم"!

"نحتاج دعم الجماهير"

تحدث توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن مواجهة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سنواجه أفضل فريق في العالم، لذا نحن بحاجة إلى أن تكون الأجواء استثنائية، نحتاج دعم الجماهير حتى في اللحظات الصعبة".

وأضاف: "عندما تلعب ضد ريال مدريد، فأنت تواجه فريقًا متكاملًا، والتركيز سيكون كاملًا على المباراة".

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وتوقع توخيل أن يسجل سيرج جنابري هدفًا في مواجهة الغد، قائلًا: "سيحدث ذلك (تسجيل جنابري). لا أعرف كيف أعرف، لكنه سيحدث".

وعن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا من الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أولي هونيس، علق: "مدريد. لا يوجد سوى ريال مدريد هنا (يشير بيديه إلى رأسه)".

وكان هونيس قد صرّح بأن توخيل "غير قادر على تحسين اللاعبين الشباب (ألفونسو) ديفيز أو (ألكسندر) بافلوفيتش أو (جمال) موسيالا"، الأمر الذي رفضه المدرب الألماني بشدة.