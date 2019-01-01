توخيل: أنا متوتر قليلًا بسبب رقم 6

مدرب باريس سان جيرمان يتحدث قبل لقاء جانجون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن شعوره بالتوتر جراء نقص لاعب الوسط الدفاعي في الفريق.

وتحدث المدرب قبل مواجهة جانجون في كأس الرابطة الفرنسية مؤكدًا على صعوبة اللقاء نتيجة النتائج الجيدة لمنافسه مؤخرًا وتحسن أداءه الدفاعي، متوقعًا مباراة بمساحات قليلة.

وحول جاهزية اللاعبين للمباراة، أوضح توخيل أن اللاعبين جميعًا جاهزون للقاء باستثناء المدافع بريسنل كيمبيمبي للإصابة، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه لم يُحدد بعد التشكيل الأساسي، خاصة حراسة المرمى.

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وعن وضع نيمار، قال المدرب الألماني "أشعر أنه سعيد جدًا جدًا هنا، هو محترف وحاسم جدًا، سواء في الليجا أو دوري الأبطال، والإحصائيات تؤكد هذا الأمر. نحن راضون جدًا عن تدريباته، ونتابع دومًا أرقامه".

"هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. يكون جيدًا للجميع حين يلعب نيمار بعقلية جيدة ورغبة كبيرة".

أخيرًا قال المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند عن إمكانية رحيل لاسانا ديارا عن الفريق خلال يناير الجاري "بحثنا في الصيف عن لاعب القميص رقم 6 ولم نجد. الآن فترة الانتقالات الشتية ووضعية لاس ليست مستقرة 100%، هو لا يتدرب معنا".

أتم قائلًا "الآن بغيابه هو وأدريان رابيو أصبحنا نفتقد للاعبي الوسط المدافع وهو ما يُشعرني بالقلق قليلًا".