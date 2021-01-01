توخيل: أنا السبب في معاناة زياش مع تشيلسي

المغربي لا يشارك بصفة أساسية مع المدرب الألماني

فسر مدرب تشيلسي توماس توخيل غياب حكيم زياش عن التشكيل الأساسي للفريق في اللقاءات الأخيرة منذ توليه المهمة خلفاً لفرانك لامبارد.

زياش كان لاعباً أساسياً في تشكيل لامبارد، ولكن مع إقالة الأخير وتعيين توخيل تراجع دوره ليصبح احتياطياً مع البلوز، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

اقرأ أيضاً .. ترقب من كبار إيطاليا لوضع زياش مع تشيلسي

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للقاء ساوثامبتون المقبل: "أنا أتحمل المسؤولية، القرارات الصعبة ومستوى هودسون أودوي، ماونت، وبوليسيتش السبب".

وأكمل: "الأمر الآن بالنسبة لحكيم وبعض اللاعبين أن يجب اتخاذ قرارات صعبة، الأمر ليس سهلاً أو جيداً، بعض القرارات تعني معاناة حكيم زياش".

وواصل الألماني: "أتفهم الأمر وأتحمل المسؤولية أنه لا يملك الفرصة لإظهار موهبته، ولكن عندما أنظر للجدول أعرف أن سيأتي الوقت الذي سنحتاج فيه الجميع".

وأردف: "لا يمكن أن أقول كلمة واحدة سيئة بحق حكيم، يتدرب وجاهز، عندما تأتي الفرصة أريد أن يكون الأفضل وهذا ليس أمراً سهلاً".

وختم: "في بعض الأحيان عليك الانتظار، ليس الوحيد الذي يعاني، ستأتيه فرصته وعندما تأتي عليه فقط أن يكون مستعداً لها".

تشيلسي يحل ضيفاً مساء السبت على ساوثامبتون لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه من أجل اقتحام المربع الذهبي.