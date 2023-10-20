توتي: صُدمت بانتقال هذا اللاعب للسعودية، ينتقلون هناك من أجل المال فقط!

تطرق كذلك إلى عشقه لريال مدريد

SHAHID

يؤمن أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي، بأن النجوم الذين انتقلوا للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فعلوا ذلك من أجل المال.

دوري روشن شهد طفرة هائلة خلال الصيف، بقدوم العديد من النجوم البارزين مثل كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وساديو ماني وكاليدو كوليبالي وغيرهم.

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ورد النجم الإيطالي السابق على سؤال بخصوص هذا الأمر قائلًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"الفرق بين كرة القدم الخاصة بي واللعبة الآن هو أنه في السابق كان هناك المزيد من الشغف والحب للفريق والمزيد من الرغبة في التواجد بنفس النادي ومنحه كامل الاحترام، الآن يذهب اللاعبون إلى المكان الذي يدفع أكثر".

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وتحدث بالتحديد عن جابري فيجا المنضم حديثًا للأهلي السعودي في سن صغير:"لم أكن أتخيل أبدًا أن أكون قادرًا على اتخاذ مثل هذه الخطوة في مسيرتي، ولكن كما قلت من قبل، الآن يفكر الناس في أشياء أخرى غير كرة القدم البحتة لذلك أنا لا أنتقده".

وقال توتي عن كرة القدم التي يتم لعبها اليوم:"بشكل عام نعم رغم أنها تختلف كثيرًا عن التي اعتدت عليها في وقتي، هناك روح جماعية أكثر للقتال ونحن الآن نفكر في اللياقة البدنية أكثر، أعتقد أن الرقم 10 الكلاسيكي بمفهومي قد انقرض".

وعن اعتبار ريال مدريد حاليًا كنموذج لذلك:"نعم هذا صحيح ولكن ريال دائمًا يكون لديه لاعبين رائعين، على سبيل المثال في وقتي كان هناك بيكهام وروبرتو كارلوس وزيدان، فهم لاعبون مختلفون تمامًا وهذا دليل على ما أقوله".

وعن عشقه لريال مدريد:"لقد أحببت هذا النادي منذ الصغر، عندما كنت طفلًا في روما حرصت على مشاهدة جميع مبارياتهم، النادي وقتها ألهمني بسبب وجود العديد من اللاعبين العظماء، أبهرتني شخصية الفوز بالفريق وسانتياجو برنابيو الذي يمتلك أجواء مختلفة عن أي ملعب آخر لعبت فيه على مدار 25 سنة مع روما".

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وتطرق كذلك إلى إعجابه بلوكا مودريتش قائلًا:"بالنسبة لي لا يزال واحدًا من أفضل خمسة لاعبين في العالم رغم بلوغه من العمر 38 سنة، لديه رؤية لا يمتلكها سوى القليل من اللاعبين".

وعن علاقته بفلورنتينو بيريز:"لقد التقيت به عدة مرات وأخبرني أن عدم تمكنه من ضمي إلى ريال مدريد يعتبر نقطة الضعف الوحيدة له بمسيرته".

وفي نهاية حديثه كشف توتي عن نجوم ريال مدريد المفضلين له وهم هوجو سانشيز، فيرناندو هييرو، روبرتو كارلوس، ميشيل سالجادو وكذلك رونالدو الظاهرة الذي أعجب به بقدر إعجابه بروبرتو باجيو وديل بييرو وزيدان وراؤول ومورينتس.

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