توتي: صلاح الأفضل في العالم بمركزه وأتمنى فوزه بالأبطال
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أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما الإيطالي عن سعادته بما يحققه زميله السابق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توتي على هامش بطولة الروضان وأشاد فيها بمحمد صلاح ووصفه بالأفضل في العالم بمركزه.
📅في مثل هذا اليوم من عام 2015— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مايو ٢٠١٩
لعب ستيفن جيرارد آخر مباراة له في أنفيلد بقميص ليفربول 👕
سيظل أسطورة من أساطير الريدز بلا شك 💫 pic.twitter.com/dom9T2b767
وقال توتي: "صلاح لاعب عالمي، وبالنسبة لي هو من أقوى اللاعبين في العالم في مركزه، وأعتقد أن الانتقال من روما لليفربول جعله يتحسن بشكل أكبر".
وأضاف: "في آخر رسالة بيني وبينه تمنيت له أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أريد لليفربول الفوز باللقب لوجود صلاح وأليسون هناك".
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وكان ليفربول قد حقق عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه توتنهام في المباراة النهائي.
جدير بالذكر أن صلاح لعب لمدة موسم كامل مع توتي في روما قبل أن يعتزل الأخير ويرحل صلاح لصفوف ليفربول.