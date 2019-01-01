توتي: صلاح الأفضل في العالم بمركزه وأتمنى فوزه بالأبطال

فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما يشيد بمحمد صلاح نجم الجياليروسي السابق وليفربول الحالي ويتمنى فوزه بدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما الإيطالي عن سعادته بما يحققه زميله السابق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توتي على هامش بطولة الروضان وأشاد فيها بمحمد صلاح ووصفه بالأفضل في العالم بمركزه.

📅في مثل هذا اليوم من عام 2015



لعب ستيفن جيرارد آخر مباراة له في أنفيلد بقميص ليفربول 👕



سيظل أسطورة من أساطير الريدز بلا شك 💫 pic.twitter.com/dom9T2b767 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مايو ٢٠١٩

وقال توتي: "صلاح لاعب عالمي، وبالنسبة لي هو من أقوى اللاعبين في العالم في مركزه، وأعتقد أن الانتقال من روما لليفربول جعله يتحسن بشكل أكبر".

وأضاف: "في آخر رسالة بيني وبينه تمنيت له أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أريد لليفربول الفوز باللقب لوجود صلاح وأليسون هناك".

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وكان ليفربول قد حقق عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه توتنهام في المباراة النهائي.

جدير بالذكر أن صلاح لعب لمدة موسم كامل مع توتي في روما قبل أن يعتزل الأخير ويرحل صلاح لصفوف ليفربول.