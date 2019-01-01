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الدوري الإنجليزي الممتاز

توتي: صلاح الأفضل في العالم بمركزه وأتمنى فوزه بالأبطال

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Getty Images
فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما يشيد بمحمد صلاح نجم الجياليروسي السابق وليفربول الحالي ويتمنى فوزه بدوري أبطال أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما الإيطالي عن سعادته بما يحققه زميله السابق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توتي على هامش بطولة الروضان وأشاد فيها بمحمد صلاح ووصفه بالأفضل في العالم بمركزه.
وقال توتي: "صلاح لاعب عالمي، وبالنسبة لي هو من أقوى اللاعبين في العالم في مركزه، وأعتقد أن الانتقال من روما لليفربول جعله يتحسن بشكل أكبر".

وأضاف: "في آخر رسالة بيني وبينه تمنيت له أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أريد لليفربول الفوز باللقب لوجود صلاح وأليسون هناك".

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وكان ليفربول قد حقق عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه توتنهام في المباراة النهائي.

جدير بالذكر أن صلاح لعب لمدة موسم كامل مع توتي في روما قبل أن يعتزل الأخير ويرحل صلاح لصفوف ليفربول.

 

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