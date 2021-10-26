"توتي سيُنسى، فقط ميسي وكرويف سيظلون خالدين"!

يرى أنطونيو كاسانو نجم منتخب إيطاليا ونادي روما السابق أن فرانشيسكو توتي أسطورة "ذئاب العاصمة" سيُنسى في غضون 20 عامًا، وأن ليونيل ميسي ودييجو مارادونا ويوهان كرويف هم فقط الذين سيظلون خالدين في أذهان الجماهير.

جماهير روما خلال المباريات الأخيرة هتفت باسم توتي، واستمرت في إلقاء اللوم على لوتشيانو سباليتي المدرب السابق على اعتزاله في نهاية موسم 2016-2017.

كاسانو، مهاجم روما السابق، دافع عن سباليتي مدرب نابولي الحالي، وهاجم بشكل مفاجئ للغاية أسطورة "الجيالوروسي".

ماذا قال كاسانو؟

وخلال ظهوره المعتاد مع زميله السابق كريستيان فييري عبر قناته على موقع "تويتش" لمقاطع الفيديو، تحدث كاسانو عن هجوم جماهير روما على سباليتي.

وقال كاسانو: "صافرات الاستهجان ضد سباليتي أمر مخز، لقد قدم أشياء مذهلة مع روما، وكان يحب النادي بحق".

وأضاف: "لماذا الصافرات؟ لأنه جعل توتي يعتزل؟ أصاب بالجنون عندما أسمع هذه الأشياء، هل تقولون إن توتي اعتزل لأنه لم يلعب تحت قيادة سباليتي؟".

وتابع: "لقد لعبت في روما، وأعرف ما أتحدث عنه، بالنسبة لي إنها فضيحة، وأنا آسف لقول هذا لأنني قضيت وقتًا رائعًا حقًا في روما".

وأكمل: "سيتم نسيان توتي في غضون 20 عامًا، فقط ميسي ومارادونا وكرويف سيظلون خالدين، دي روسي كان قائد روما وتم نسيانه، لم أر أبدًا شخصًا يحب روما مثله، توتي يحب روما، لكن دي روسي يحبه أكثر بمائة مرة".

كاسانو لعب أربع سنوات ونصف في روما، وسجل 52 هدفًا في 161 مباراة، ثم انتقل إلى ريال مدريد الإسباني حيث مكث لموسم ونصف قبل أن يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة سامبدوريا.

كما لعب كاسانو خلال مسيرته مع ميلان وإنتر وبارما، قبل الاعتزال في عام 2017.

وليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها كاسانو العناوين بتصريحاته المثيرة للجدل.

كاسانو أكد الأسبوع الماضي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس حتى من بين أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم.

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