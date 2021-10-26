كومان: أحد الذين هاجموني بعد الكلاسيكو ارتدى قميص آرسنال، وسأرحل في هذا الوقت!

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أنه لم يرق له الاعتداء الذي تعرض له بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة سقط أمام ريال مدريد على ملعب "كامب نو" بهدفين مقابل هدف، في مباراة حبست الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة.

وبعد المباراة، وأثناء خروج كومان بسيارته تعرض لهجوم من مشجعي برشلونة الغاضبين من الخسارة أمام ريال مدريد.

وظهر كومان، الثلاثاء، بشكل طبيعي في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة رايو فاييكانو والتي من المقرر إقامتها مساء الأربعاء في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ماذا قال كومان عن رايو فاييكانو؟

كومان افتتح المؤتمر الصحفي بالحديث عن قدرات فريق رايو فاييكانو قائلًا: "إنهم فريق صعد إلى الدرجة الأولى في آخر لحظة، لكنهم يقدمون أداءً رائعًا هذا الموسم، وينتظرنا لقاء معقد".

وأضاف: "إذا لعبنا بنفس الطريقة التي قمنا بها في آخر ثلاث مباريات، فيمكننا تحقيق الفوز".

وتابع: "الفوز دائمًا مطلب أساسي في برشلونة، ونعلم جيدًا ما يجب علينا أن نفعله غدًا، وكيف نخلق الفاعلية للتسجيل".

ما هو رأي كومان في الاعتداء عليه من المشجعين؟

وتطرق كومان إلى لحظات اعتداء الجماهير عليه عند خروج من ملعب "كامب نو" بعد الكلاسيكو، وقال: "لا أعتقد أنني أملك مشاكل مع مشجعي برشلونة، هذه الأمور تحصل دائمًا عند خروجنا من الملعب، وتحصل أيضًا للاعبين أثناء مغادرتهم رفقة أسرهم، هذا الأمر حدث حتى مع كارليس بويول".

وتابع: "يجب ألا تتكرر مثل تلك الحوادث ويجب إيجاد حل لهذه الاعتداءات، إنها مشكلة اجتماعية".

وأكمل: "دون شك لم يرق لي اعتداء أولئك الأشخاص علينا بعد المباراة، كنت أفضل الحصول على التصفيق والدعم".

وأضاف: "لا يجب علينا تضييع طاقتنا بشأن موضوع تهجم الجماهير علينا، أنا كبير في السن بما يكفي لأعلم أن علي الاستمتاع بتجربتي مع برشلونة، إذا استمر الأمر لسنوات إضافية سأستمتع به، إذا كان هذا موسمي الأخير مع النادي سأستمتع أيضًا".

وأردف: "كان هناك شخص من الذين هاجموني يرتدي قميص آرسنال، عمومًا أنا أتفهم الأشخاص الذين يهاجموننا".

وواصل: "هناك دائمًا أشخاص يتجمعون علينا عند مغادرتنا، هناك مشاهير تيك توك، ومن يريد التقاط صور معنا، كما قلت هذه مشكلة اجتماعية".

واختتم كومان الحديث في هذه النقطة بقوله: "في لحظة ما فكرت في الخروج من السيارة، لكن بعد ذلك فضلت عدم القيام بالأمر".

ماذا دار بين كومان وأنشيلوتي بعد الكلاسيكو؟

كومان كشف الحديث الذي جمعه مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الكلاسيكو، وقال الهولندي: "وضعنا كمدربين يعتمد على النتائج، الضغوطات تكون أكبر إذا دربت فريقًا كبيرًا".

وأضاف: "أنشيلوتي واساني بعد الكلاسيكو، لقد تحدثنا فقط بشأن عملنا كمدربين".

ما هو رأي كومان في إصابات برشلونة؟

وتطرق كومان خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الإصابات العديدة التي ضربت برشلونة مؤخرًا.

وقال المدرب الهولندي: "نحن قلقون بشأن الإصابات، عقدنا اجتماعًا مع الطاقم الطبي من أجل الحديث عن هذا الأمر، وتحسين طريقة تعافي اللاعبين".

وأضاف: "بيدري، ديمبيلي، أرواخو يحتاجون لبعض الوقت من أجل التعافي، لكننا نعلم جيدًا ما يحدث معهم".

ماذا قال كومان عن تجديد عقد ديمبيلي؟

كومان تحدث أيضًا خلال المؤتمر الصحفي عن قضية تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وقال كومان:"من المهم بقاء ديمبيلي معنا، إنه لاعب يملك جودة كبيرة، إذا لم يرغب في تجديد عقده علينا أن نتحدث مع الإدارة لحل هذا الأمر".

ماذا قال كومان عن مستقبله؟

كومان تحدث عن الضغوطات الواقعة عليه في برشلونة قائلًا: "لا أعلم، كل شيء يرتبط بالوضع الذي تعيشه والنادي الذي تدربه، إذا كانت الظروف ضد فأسهل حل هو الرحيل، لكن أفضل مواجهة التحديات".

وأضاف: "هناك أشياء لا نحبها كمدربين، لكن أفضل التواجد مع اللاعبين، وتحليل المباريات والبحث عن الرغبة في الفوز، هذه أمور أحبها بشأن كوني مدربًا".

وأكمل: "عندما أتوقف عن الاستمتاع بهذه التجربة كمدرب، سأرحل، لكنني حاليًا أرغب في مواصلة العمل والتطور، رغم أن الوضعية معقدة".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا: "أنا هادئ، تحدثت مع الإدارة لكن كل شيء يعتمد على النتائج".

اقرأ أيضًا