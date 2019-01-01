إيطاليا تتراجع وتلغي "البوكسينج داي" من السيري آ

التجربة فشلت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تراجعت إيطاليا عن تطبيق فكرة "البوكسينج داي" في السيري آ بعد موسم واحد من استنساخ التجربة الإنجليزية.

صحيفة كورييري ديلا سيرا أوضحت أن التجربة التي طُبقت في الموسم الجاري 2018-2019 فشلت ولذا سيتم التراجع عنها، وأضافت أن طلب إلغاء اللعب في فترة أعياد الميلاد جاء من القنوات التلفزية الناقلة للبطولة، والتي وجدت صعوبة في بيع الاشتراكات الخاصة بشهر يناير.

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وقرر مجلس رابطة السيري آ انطلاق الموسم القادم في الـ25 من أغسطس، على أن يُختتم في الـ24 من مايو، وتُقام مباراة نهائي كأس إيطاليا في العاصمة روما يوم 15 مايو 2020.

وناقش المجلس كذلك قضية مباراة ديربي ديلا مولي بين تورينو ويوفنتوس للموسم الجاري، والمقرر إقامته يوم الرابع من مايو القادم، إذ أبدى أوربانو كايرو رئيس التورو رفضه للعب في هذا الموعد لأنه يُوافق الذكرى الـ70 لمأساة تحطم طائرة الفريق الشهيرة في أربعينات القرن الماضي.

وقال كايرو أنه سيعمل على إيجاد حل مناسب بالاجتماع مع الرابطة واليوفنتوس.