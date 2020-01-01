توتنهام يسعى للتعاقد مع مدافع برشلونة

إدارة الفريق اللندني تسعى لتدعيم الخط الخلفي بمدافع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من توتنهام بالتعاقد مع نيلسون سميدو لاعب برشلونة، لشغل مركز الظهير الأيمن داخل الفريق.

ويرغب جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام في تدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصة مع اقتراب ركيل ووكر بيتريز إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

ومن جانبها لن تمانع إدارة برشلونة، رحيل اللاعب البرتغالي، لوجود اهتمام منها بالتعاقد مع الشاب إيمرسون لاعب ريال بيتيس.

ولعب سيميدو مع برشلونة هذا الموسم 20 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدفين.

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وفي سياق متصل، لم يتحدد حتى الآن مصير كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وربطت التقارير الصحفية، اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى ريال مدريد، لوجود رغبة من زيدان في التوقيع مع اللاعب.