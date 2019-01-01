توتنهام يستدعي مدافعه المعار من ستوك سيتي

مورينيو يريد الاستعانة بخدمات المدافع الأمريكي

قرر توتنهام استعادة مدافعه كاميرون كارتر فيكرز، من إعارته إلى ستوك سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم المدافع صاحب الـ 21 عاماً، إلى ستوك سيتي في أغسطس الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وشارك اللاعب الأمريكي مع ستوك سيتي هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، ومن المنتظر أن تنتهي مشاركته مع ستوك في الثاني من يناير المقبل.

وكتب ستوك سيتي على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر: "يرغب النادي في توجيه الشكر لكاميرون على مجهوده ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

ويشغل اللاعب الشاب مركز الظهير الأيمن، كما لديه القدرة على اللعب في مركز قلب الدفاع، وقضى الموسمين الماضيين معاراً من توتنهام.

وفي سياق متصل، قرر توتنهام أيضاً استعادة لاعبه جاك كلارك المعار إلى ليدز بعد مشاركته في 19 دقيقة فقط هذا الموسم.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.