توتنهام يحسم صفقة بديل هاري كين

نادي توتنهام هوتسبير يتفق مع نظيره بي إس في آيندهوفن على ضم اللاعب ستيفن بيرجوين هذا الشتاء ليحل بديلًا للمصاب هاري كين.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي توتنهام هوتسبير قد أتم بالفعل صفقة دعم الهجوم التي أرادها لهذا الشتاء بعد إصابة هاري كين الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي اتفق مع نظيره الهولندي بي إس في آيندهوفن على ضم اللاعب ستيفن بيرجوين هذا الشتاء.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب قد غادر مقر تدريبات النادي بالفعل ولم يشارك في حصة اليوم استعدادًا لإتمام انتقاله للفريق اللندني في أسرع وقت ممكن.

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ويعاني نادي توتنهام من أزمة في خط الهجوم بالأخص بعد إصابة لاعبه هاري كين التي تعرض لها مؤخرًا، والتي من المقرر أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

ويستطيع بيرجوين اللعب في عدة مراكز بخط الهجوم، على رأسهم مركز الجناح الأيسر وهو الأساسي بالنسبة له، لكنه يستطيع كذلك اللعب كرأس حربة وكجناح أيمن.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية أخرى فالصفقة لم تكلف نادي توتنهام أكثر من 31 مليون يورو، حيث كان ذلك هو المبلغ المطلوب من الفريق الهولندي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في 29 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع آيندهوفن سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 13.