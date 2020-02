توتنهام ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

توتنهام 1 × 0 مانشستر سيتي

65’ بطاقة صفراء من نصيب جوفاني لو سيلسو بعد تدخل قوي على كايل وولكر

64’ تبديل أول فى صفوف مانشستر سيتي دخول جواو كانسيلو وخروج سيرخيو أجويرو

الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات العديدة بين لاعبي توتنهام لتصل الكرة إلى لوكاس مورا الذي ارسلها عرضية تلقاها ستيفن بيرجويجن ليتلقاها بالصدر ثم يسددها على يسار الحارس إيدرسون

62’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لتوتنهام عن طريق ستيفن بيرجويجن

61’ أوووووووووووه،،،، بطاقة حمراء من نصيب زينتشينكو بعدد حصولة على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلة اللاعب هاري وينكس

60. RED CARD | Zinchenko is sent off after picking up a second yellow.



⚪️ 0-0 🔵 #ManCity #TOTMCI — Manchester City (@ManCity) February 2, 2020

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

59’ تراجع كامل من جميع لاعبي توتنام إلى المنطقة الدفاعية ومحاولات مستمرة من السيتي للإختراق من العمق

58’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في منتصف الميدان

56’ تمريرة خطيرة من كيفين دي بروينه داخل يمين المنطقة إلى رياض محرز الذي مررها عرضية أرضية لكنها كانت خلف مهاجمي السيتي

55’ محاولات مستمرة من لاعبي السيتي للبحث عن ثغرة فى دفاعات توتنهام

54’ تمريرة طولية من رودريجو فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجهة اليسري لكنه فشل فى استلام الكرة ليبعدها الدفاع إلى رمية تماس

52’ استخلاص رائع للكرة من لوكاس مورا ثم مررها إلى ديلي ألى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

51’ سيطرة وتمريرات بين أقدام لاعبي السيتي فى منتصف ملعب توتنهام

50’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات توتنهام فى بداية الشوط الثاني من المباراة

49’ عرضية من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى فى إتجاه رياض محرز لكن ابعدها الدفاع منة أمامه بنجاح

48’ يارباااااااااااااه،،،،، هجمة خطيرة للسيتي بعد انطلاقة من رياض محرز ثم يمررها إلى رحيم ستيرلينج ليتدخل معه المدافع تانجانجا الذي اصطدم بالحارس لترتد الكرة أمام أجويرو الذي سددها فى المرمي الخالي لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي لترتد إلى رحيم الذي سددها اعلى المرمي

47’ مرتدة سريعة لتوتنهام وانطلاقة من سون هيونج مين الذي توغل بها لداخل المنطقة وحاول التسديد لكن تدخل فيرناندينيو وابعدها فى اللحظات الاخيرة

46’ بداية أحداث الشوط الثاني

نهاية أحداث الشوط الأول

45+4’ تمريرة طولية رائعة من رياض محرز تصل إلى رحيم ستيرلينج داخل يمين المنطقة ليمررها على القائم القريب ليتلقاها سيرخيو أجويرو بتسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية للمرمى

45+3’ كرات متبادلة بين لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء توتنهام

45+2’ تسديدة قوية من زينتشينكو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

45+1’ تمريرة طولية من فيرناندينيو داخل يمين المنطقة إلى رياض محرز الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح من قلب منطقة الخطورة

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية من لو سيلسو على القائم الثاني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

43’ خطأ لصالح توتنهام من خارج المنطقة بعد تدخل قوي على سون هيونج نيت

42’ بطاقة صفراء من نصيب توبي ألديرفيريلد وبطاقة أخرى من نصيب زينيتشينكو بسبب الإعتراض

41’ الحكم يحتسب ركلة مرمى لتوتنهام بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء للسيتي

40’ أوووووووووووووووووووووووه،،،،، ماهاذا؟ جونجوان يسدد ركلة الجزاء ويتصدي لها هوجو لوريس وترتد امام رحيم ستيرلينج الذي حاول تسديد الكرة لكن الحارس هوجو لوريس يتدخل معه بقوة والحكم ينتظر الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء جديدة للسيتي

38’ أووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل قوي من سيرجي أورريه على سيرخيو أجويرو بعد التأكد من الفار

37’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق رياض محرز حاول تسديدها أجويرو لكن تدخل معه واستخلصها سيرجي أورييه

36’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق بيرجويجن فى غتجاه ديلي ألى لكن استخلصها رياض محرز بنجاح

35’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جيوفاني لو سيلسو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

34’ بطاقة صفراء من نصيب كايل وولكر

33’ خطأ لصالح توتنهام من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من كايل وولكر على لوكاس مورا

32’ عرضية من رياض محرز من الجهة اليمنى لكنها مرت من أمام الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

31’ تمريرة من كيفين دي بروينه فى إتجاه رياض محرز فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول والأفضلية للسيتي لكن بدون أهداف حتى الآن

29’ عرضية من رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع قبل تسديدة أجويرو

28’ خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد إصطدام الكرة فى يد سون هيونج مين

27’ أووووووووووووه،،،، القائم يتصدي ويمنع هدف مؤكد لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من رياض محرز داخل المنطقة تلقاها سيرجيو أجويرو بتسديدة قوية اصطدمت فى القائم الايسر لمرمي الحارس هوجو لوريس ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

26’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء

25’ تمريرة طولية من كايل وولكر فى إتجاه رياض محرز على يمين المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

24’ تسديدة قوية من كيفين دي بروينه من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس هوجو لوريس بثبات

23’ خطأ لصالح مانشستر سيتي من الجهة اليمنى فى منتصف الميدان بعد تدخل من تانجانجا على رياض محرز

22’ ركنية لمانشستر سيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروينه لكن الحكم يشير بوجود خطأ ضد رودريجو هيرنانديز

21’ تمريرة ثنائية بين أجويرو وجوندوجان من على حدود المنطقة لكن تغطية دفاعية من مدافعي توتنهام وابعدوها من أمام أجويرو

20’ تمريرة من كيفين دي بروينه فى إتجاه سيرخيو أجويرو داخل املنطقة لكن ابعدها الحارس هوجو لوريس بنجاح

19’ محاولة المرور من سون هيونج من الجهة اليمنى لمن استخلصها فيرناندينيو بنجاح

18’ محاولة التوغل من رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمامه

17’ تمريرة طولية تضع سون منفردًا لكن خروج رائع من الحارس إيدرسون وابعدها من أمامه بنجاح

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي السيتي على حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات توتنهام

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14 استئناف المباراة من جديد بعد نهوض ديللي آلي والكرة بحوزة لاعبي توتنهام فى منتصف الميدان

13’ بطاقة صفراء من نصيب رحيم ستيرلينج

12’ خطأ لصالح توتنهام بعد تدخل قوي من رحيم ستيرلينج على ديلي آلي

11’ تمريرة فى إتجاه الحارس إيدرسون كاد ان يستخلصها من أمامه لوكاس مورا لكن ابعدها الحارس سريعا من امامه

10’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في منتصف الميدان

9’ عرضية من كايل وولكر من الجهة اليمنى تلقاها أجويرو بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع

8’ تمريرة طولية فى إتجاه رياض محرز على الجهة اليمنى ليمررها إلى كيفين دي بروينه داخل يمين المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم

7’ ضغط من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات توتنهام وتمريرات على حدود المنطقة

6’ انطلاقة من زينيتشينكو من الجهة اليسري ومحاولة لإرسلها فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكن الدفاع ابعدها إلى رمية تماس

5’ سجال فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين

3’ خطأ لصالح توتنهام بعد تدخل قوي على لوكاس مورا فى منتصف الميدان

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء توتنهام

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / فيل فودين / إيريك جارسيا / دافيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / جابرييل جيسوس

Here's how we line up in the capital this afternoon...⬇



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero.



SUBS | Bravo, G Jesus, Bernardo, D Silva, Cancelo, Foden, Garcia.



📋 @HaysWorldwide

🔵 #ManCity #TOTMCI pic.twitter.com/eLTNsa9zjI — Manchester City (@ManCity) February 2, 2020

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيدرسون / أوليكساندر زينيتشينكو / نيكولاس أوتامندي / فيرناندينيو / كايل وولكر / إيلكاي جوندوجان / رودري هيرنانديز / كيفين دي بروينه / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو / رياض محرز

البدلاء / جيدسون فرنانديز / إيريك داير / باولو جازانيجا / إيريك لاميلا / تانجي ندومبيلي / ريان سيسيجنون / يان فيرتونخين

توتنهام: يبدأ المدرب جوزيه مورينيو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من هوجو لوريس / جافيت تانجانجا / دافينسون سانشيز / توبي ألديرفايراد / سيرج أورييه / جيوفاني لو سيبسو / هاري وينكس / سون هيونج مين / ديلي آلي / ستيفن برجوين / لوكاس مورا

تشكيل الفريقين:

في المقابل، يسعى توتنهام بقيادة سبشيال وان لتحقيق الانتصار من أجل استغلال تعثرات تشيلسي في الآونة الأخيرة لزيادة حظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن يبقى الفوز على بيب له مذاق خاص وخاصًة للمدرب البرتغالي.

يسعى السيتزين لمواصلة الأداء الجيد في الفترة الأخيرة من أجل اكتساب الثقة اللازمة لاستكمال الموسم بنفس القوة، وكذلك لعل وعسى يتمكن من الضغط على ليفربول في حال تعثر الريدز في المباريات المقبلة، ليتم إحياء أمال المنافسة على الدوري.