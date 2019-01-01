ليفي: توتنهام لديه المال اللازم لانتقالات صيف 2019

المالك يتحدث ويُطمئن الجماهير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طمأن دانييل ليفي مالك توتنهام جماهير النادي بأنه يمتلك المال اللازم لسوق انتقالات صيف 2019، موضحًا أن ميزانية الميركاتو لم تتأثر ببناء الملعب الجديد.

وكان توتنهام قد أصبح الصيف الماضي النادي الوحيد في تاريخ البريميرليج الذي لم يُبرم أي صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد تكرر الأمر أيضًا في انتقالات يناير.

وكان من المفترض أن يلعب السبيرز على ملعبه الجديد في وقت مبكر من الموسم الجاري، لكن الموعد أجل عدة مرات لعدم جاهزية الملعب مما أجبر الفريق على استكمال مبارياته المحلية على ملعب ويمبلي.

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وخلال اجتماع مع مشجعي النادي الرسميين، أوضح ليفي أن النادي سيقوم بصفقات جديدة خلال الصيف القادم، وأن المال اللازم لهذا موجود بالفعل وقد يزيد جراء عمليات البيع المتوقعة، خاصة مع الحديث المتكرر عن إمكانية رحيل عدد من النجوم وأبرزهم هاري كين وكريستيان إيريكسين وتوني ألديرفيريلد.

وأضاف المالك أن زيادة التكلفة المالية لبناء وايت هارت لين لن يُؤثر على الميزانية المخصصة للميركاتو الصيفي، وأن المال لم يكن العامل الذي منع النادي من إجراء أي صفقات خلال صيف 2018، بل نقص المواهب المحلية مما يعني أن النادي كان ضمن حدوده فيما يخص اللاعبين الأجانب.

وأتم المالك حديثه نافيًا وجود أي مفاوضات مع شركة نايكي للملابس حول حقوق تسمية الملعب الجديد، موضحًا أن الشركة الأمريكية لا تقوم بمثل تلك الأعمال.