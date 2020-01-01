بوتشيتينو: أردت تدريب ريال مدريد بدلاً من مورينيو وهذا موقفي من نيوكاسل

مفارقة غريبة جمعت الثنائي

أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، على رغبته في العودة مرة أخرى للتدريب، من خلال الدوري الإنجليزي، باعتباره البطولة المفضلة له.

الأرجنتيني رحل عن سبيرز في شهر نوفمبر الماضي، ويعتبر من أهم الأهداف لنادي نيوكاسل يونايتد، الذي يستعد لطفرة جديدة بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

بوتشيتينو قال لشبكة "سكاي سبورتس":"أحب إنجلترا ورغبتي هي الاستمرار في لندن بنفس الوقت، وكذلك لا أمانع الانتقال لدولة أخرى وانتظار ما سيحدث".

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وأضاف:"أنا جاهز للعودة، الآن نحن في حالة أفضل كفريق تدريبي، لقد تعلمنا الكثير من تجاربنا في إسبانيول وساوثامبتون وتوتنهام، لدينا الكثير لنقدمه للناس الذين سيثقون بنا في المستقبل".

وأما عن نيوكاسل وفريقه القادم:"أحتاج لتغيير أسلوبي الذي ظهرت عليه في الماضي، هناك شيئان هما الأكثر أهمية، أحدهما هو الناس والمشجعون وراء كل فريق، لأنه الهيكل الأساسي لكل مؤسسة ناجحة، والآخر هو أفكار الأندية وثقافتها وفلسفتها الخاصة".

واستكمل:"لكي تكون ناجحاً في أحد الأندية، يجب أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، ولكن بالنسبة لآخرين فهدفك هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة أو الستة الأوائل".

وأعن قدوم جوزيه مورينيو بدلاً منه في توتنهام:"علاقتي جيدة معه منذ عملي في إسبانيول، يوماً ما أعطاني زجاجة من النبيذ وقميصين لريال مدريد، أخبرني أنهما لأطفالي".

وتابع:"ظننت أنني سأحل محله في ريال مدريد، ولكن أنظر كيف تسير الحياة وهو الآن جاء بدلاً مني في توتنهام، من الجيد رؤيته في هذا المنصب وسعيد جداً بتعيينه بدلاً مني".

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الخسارة من ليفربول:"لعبنا أفضل منهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، استحقينا نتيجة أفضل، ولكن النهائيات تعتمد على الفوز فقط وليس من استحق ومن لا يستحق".

وفي نهاية حديثه تطرق الأرجنتيني لعودة كرة القدم من جديد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، متوقعاً استئناف النشاط مرة أخرى عندما تصبح الأمور أكثر أمناً.