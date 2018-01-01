توتنهام بطل "المباريات الخارجية" في بريميرليج 2018

السبيرز هم الأفضل بعيدًا عن ملعبهم في إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهت مباريات الدوري الإنجليزي لعام 2018، وقد فاز مانشستر سيتي بلقب الموسم الماضي 2017-2018 ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الموسم الحالي، لكن كيف كان ليكون ترتيب أندية البطولة حسب نتائجها في المباريات الخارجية فقط؟

هذا ما كشف عنه موقع توك سبورت، بعدما حسب النقاط بناءً على نتائج الفرق في المباريات التي أقيمت خارج ملعبها خلال النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول من الموسم الجاري.

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وقد أدت النتيجة لتصدر توتنهام ذلك الجدول برصيد 45 نقطة يليه ليفربول بـ40 نقطة ثم مانشستر سيتي بـ39 نقطة.

واحتل تشيلسي المركز الرابع بـ35 نقطة، فيما جاء مانشستر يونايتد خامسًا بـ30 نقطة فقط، وبعدها حل وست هام وكريستال بالاس في المركز السادس بـ22 نقطة.

المخيب لآمال جماهير آرسنال وما قد يكون نقطة يجب أن يتوقف عندها المدرب أوناي إيمري هو عدم قدرة الفريق على جمع أكثر من 18 نقطة من خارج ملعب الإمارات في البريميرليج، احتل بها المركز الـ11 في جدول الترتيب.

وجاء في المؤخرة الثنائي الهابط للتشامبيونشيب الموسم الماضي، إذ جمع فولهام نقطتين فقط مقابل 4 لسوانسي سيتي.