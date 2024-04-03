توتر بسبب الهلال؟ العين يسقط في بئر الهزيمة قبل صدام دوري أبطال آسيا

العين يخسر بطولة قبل مواجهة الهلال

يبدو أن فريق نادي العين الإماراتي أصيب بتوتر شديد قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، حيث انعكس هذا التوتر على نتائجه المحلية، مما جعله يخسر بطولة كأس رئيس الإمارات.

ويواجه الهلال نظيره العين مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مباراة العودة يوم 23 من نفس الشهر.

وتلقى نادي العين الهزيمة على يد اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، في ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، ليودع البطولة.

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ومن المقرر أن يواجه اتحاد كلباء نظيره الوصل أحد يومي 16 و17 أبريل الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، على استاد هزاع بن زايد، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصل متصدر الترتيب.