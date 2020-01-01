لاعبو مونشنجلادباخ يضربون المثل في الإنسانية خلال وباء كورونا

لفتة أكثر من رائعة..

أعلن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ، أن لاعبي فريقه قد عرضوا تقليص رواتبهم لمنح موظفي النادي رواتبهم في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

الخسائر المادية ستلاحق كل الأندية الألمانية حال عدم استمرار الدوري الألماني هذا الموسم، وإيقاف البطولة بدأ بالفعل في إحداث ضرر سيزيد بزيادة مدة توقف النشاط.

ومن المقرر أن تعود البوندسليجا مرة أخرى في 2 أبريل، لكن من غير الوارد حدوث ذلك بعد تردي الأوضاع في الأيام الأخيرة داخل ألمانيا وداخل أغلب دول العالم بشكل عام.

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إيبرل قال أن لاعبي جلادباخ قد قرروا مجابهة الأزمة بأفضل صورة ممكنة، حيث تحدث "لم يكن عليّ أن أشرح الكثير لهم، إنهم يدركون ما يحدث، لقد أبلغوا بنفسهم أنهم فكروا في ذلك.".

كما أضاف "عرض اللاعبون التخلي عن بعض من رواتبهم إذا كان ذلك سيمول رواتب الموظفين ويساعد النادي. أنا فخور جدًا باللاعبين.".

وأتم "إنها إشارة واضحة، نحن نقف مع النادي في السراء والضراء، يريدون رد جميل النادي والمشجعين. انضم طاقم التدريب إلى هذه البادرة رفقة اللاعبين والهيكل الإداري أيضًا.".

يذكر أن إدارة جلادباخ قد أعلنت بوضوح ضرورة استئناف البوندسليجا عند تحسن الأمور وعدم إلغاء البطولة حتى ولو استُكملت بدون حضور جماهيري في سبيل تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة المتوقعة.