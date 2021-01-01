توابع زلزال باريس في برشلونة .. تراشق لفظي بين ميسي ومواطنه باريديس

توابع زلزال باريس سان جيرمان في كامب نو

شهدت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بالأمس تراشقًا لفظيًا بين العديد من اللاعبين، منهم ما حدث بين ليونيل ميسي وباريديس، الأمر الذي يثير قلق ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

باريس سان جيرمان انتصر بالأمس على برشلونة برباعية في كامب نو، اللقاء الذي خاصه نادي العاصمة الفرنسية دون المهاجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لكن مبابي تكفل بحسم النتيجة لصالح فريقه.

النجم الشاب كيليان مبابي سجل ثلاثية في شباك الفريق الكتالوني، بالإضافة لهدف آخر أحرزه مويس كين، بينما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

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النتيجة الكبرى خلفت زلزالًا في برشلونة، حيث نشب تراشق لفظي بين جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان تضمن ألفاظًا خارجة من كل منهما للآخر، وفي النهاية سافر النجم الفرنسي إلى بلاده على متن طائرة خاصة.

كانت هناك لحظة في المباراة ربما تكون قد أثارت قلق المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو، حيث بدا أن هناك خلافًا ساخنًا بين نجمي منتخب بلاده ليونيل ميسي ولياندرو باريديس.

ويأمل مدرب المنتخب الأرجنتيني أن يظل أي شعور سيء بينهما في الملعب وينتهي بنهاية المباراة، فقد قام باريديس بتدخلين خشنين على مواطنه أثناء المباراة وفي لحظة تمكن المشاهدين من رؤية الثنائي يتجادلان.

بالنسبة لسكالوني، فإن باريديس هو أحد المفضلين لديه وهو حاضر دائمًا في تشكيل المنتخب، في حين أن قيمة ميسي للأرجنتين وأي مكان يتواجد فيه لا تحتاج إلى شرح.

مبابي يغلق أبواب باريس سان جيرمان أمام ميسي

يذكر أن جوردي ألبا بدوره أيضًا قد دخل في تراشق لفظي مع كيليان مبابي، حيث أن المدرجات الخاوية ساعدت الصحفيين والجماهير على سماع ومعرفة الكثير مما يحدث بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر