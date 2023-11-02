توابع انتقال تمبكتي للهلال .. سر قانوني "صادم" في قضية مدير احتراف الشباب!

قضية أثارت الجدل في الشارع الرياض السعودي

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة جديدة في قضية ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب السعودي، والتي اشتعلت بعد انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى الهلال.

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تمبكتي انتقل من الشباب إلى نادي الهلال، في صيف العام الحالي؛ وهي الصفقة التي رفضها المرزوقي؛ حيث وجه اتهامات إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتهديده للتوقيع عليها.

اتهامات مدير الاحتراف الشبابي، لم تمر مرور الكرام؛ حيث فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة قاسية ضده، بـ"الإيقاف" لمدة عام كامل.

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وفي هذا السياق.. أعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عدم وصول حيثيات قرار "الانضباط" ضد المرزوفي، إلى نادي الشباب - حتى الآن -.

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن عدم وصول هذه الحيثيات إلى نادي الشباب؛ يمنع الأخير من "الاستئناف" على عقوبة مدير الاحتراف.

وأضاف: "قضايا كثيرة بدأت بعد أزمة المرزوقي، وانتهت بشكل كامل؛ وآخرها قضية سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر".

وشدد أحمد الشيخي، على ضرورة إرسال حيثيات القرار سريعًا، إلى نادي الشباب؛ من أجل منحه حق "الاستئناف"، والذي سيساعده كثيرًا في تدعيم صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأكد الشيخي، على أن العديد من الصفقات الصيفية لليث الشبابي، تم تعطيلها بشكل رسمي من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي؛ بحجة أن المرزوقي وقع عليها، رغم إيقافه.

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