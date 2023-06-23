تهديد سعودي لدوري أبطال أوروبا .. "هذه البداية فقط وانظروا لما حدث في إسبانيا!"

الدوري السعودي سيستهدف جميع نجوم أوروبا بلا استثناء

أثارت تصريحات السلوفاكي أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غضب السعوديين، بعدما أكد على أن دوري روشن السعودي يرتكب نفس خطأ الصين، بالتعاقد مع لاعبين اقتربوا من نهاية مشوارهم بالملاعب!

ورد حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق والعضو السابق بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر صحيفة "AS" الإسبانية، حيث قال: "هذا كلام كاذب، ونحن لا نتعاقد مع لاعبين في نهاية مسيرتهم الكروية!".

وأضاف: "الهلال سيوقع مع البرتغالي روبين نيفيز صاحب الـ26 عامًا والذي أراده برشلونة، وتعاقد الاتحاد بالفعل مع الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية مع ريال مدريد الذي يواجه معضلة في تعويضه الآن".

المدلج واصل: "هذه البداية فقط، من الآن فصاعدًا سيتم استهداف جميع اللاعبين القابلين للتعاقد معهم من جانب الأندية السعودية، وتجربة الصين ليس لها علاقة بنا، وتجربتهم كانت تسويقية بحتة، ونحن لدينا مشروع حكومي لن يقتصر على الأندية الأربعة الكبيرة، بل جميع الأندية، لأن شغف الشعب السعودي بكرة القدم ليس له حدود".

واستطرد قائلًا: "دوري أبطال أوروبا هو من أهم بطولات القارة العجوز، ورحيل النجوم سيفقدها الكثير، مثلما حدث للدوري الإسباني برحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، ولذلك سيؤثر رحيل النجوم عن أوروبا على عقود الرعاية والتلفزيون".

واختتم حافظ تصريحاته قائلًا: "انضمام ميسي للدوري السعودي كان سيكون له قيمة كبيرة، ونأمل في التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، ويجب أن نعمل على التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من أنه لديه بعض الأرقام القياسية لكسرها مع فريقه ليفربول، إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وأوروبا".