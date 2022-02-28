تهديد أم سخرية؟ الكشف عن كلمات صلاح لجورجينيو

وجه المصري محمد صلاح نجم ليفربول كلمات مقتضبة إلى الإيطالي جورجينيو نجم وسط تشيلسي أثناء توجهه لتسديد الركلة الخامسة من ركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ليفربول حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومع تسديد ليفربول للركلة الأولى، نجح كافة لاعبيه في التسجيل حتى الركلة الخامسة التي نفذها بنجاح محمد صلاح، ليأتي الدور على جورجينيو.

وأثناء توجه الإيطالي للعب ركلته الحاسمة، وجه له صلاح كلمتين وهو يضحك بعد أن سدد ركلته في مرمى كيبا أريثابالاجا.

صلاح قال لجورجينيو: "لا تقفز" في إشارة إلى تكنيك الإيطالي أثناء تنفيذ ركلات الجزاء بشكل عام، محاولًا التأثير على أعصابه.

الإيطالي كان مطالبًا بالتسجيل من أجل تعديل النتيجة، وهو ما نجح فيه بالفعل، ويبدو أنه تجاهل نصيحة صلاح، بعد أن نفذ جورجينيو ركلة الجزاء بطريقته المعهودة.

ليفربول فاز بلقب كأس الرابطة، بعد أن لعب 11 ركلة بنجاح، فيما أهدر كيبا الركلة الحادية عشر لصالح تشيلسي، بعد أن دخل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وأخفق في التصدي لأي ركلة ترجيح.



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