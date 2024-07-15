"تنظيف الطريق" .. رسالة غامضة من سالم الدوسري قبل حسم مستقبله مع الهلال

ماذا قال سالم الدوسري؟..

أثار النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

سالم كتب التاريخ مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ عندما توّج بالثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة.

وفي هذا السياق.. نشر الدوسري رسالة "غامضة" عبر حسابه بتطبيق "سناب شات"، مساء يوم الإثنين؛ كتب فيها: "ليست كل العواصف تأتي لعرقلة الحياة.. بعضها يأتي لتنظيف الطريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يوضح النجم الدولي البالغ من العمر 32 سنة، المقصود من هذه الرسالة؛ ما فتح باب التكهنات بين الجماهير، حول الكثير من الأمور، خاصة تلك المتعلقة بالزعيم الهلالي.

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وشهدت الأيام الماضية تضاربًا كبيرًا في الأخبار بشأن مستقبل سالم الدوسري؛ حيث ذكرت بعض التقارير أنه قد ينتقل إلى نادي القادسية السعودي، في الصيف الحالي، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "عكاظ"، على تخطيط الإدارة الهلالية لـ"تجديد عقده"، الذي ينتهي في يونيو 2025.

ومنذ خبر "عكاظ"، لم تظهر أي تطورات جديدة سواء إيجابية أو سلبية، تتعلق بمستقبل سالم؛ ما جعل البعض يربط بين رسالته على "سناب شات"، ووجود صعوبات بشأن هذا الأمر.

جدير بالذكر أن الدوسري أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2011؛ مسجلًا 103 أهداف وصانعًا 78 آخرين، خلال 395 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.