بسبب أدوات لتناول المخدرات.. إيقاف حفل أعياد الميلاد الخاص بليفربول!

اغلاق مقر احتفالات ليفربول...

شهدت احتفالية ليفربول، بأعياد الميلاد في كاتدرائية المدينة الإنجليزية، تجمع المئات من موظفي الريدز، حالة طارئة تسببت في إيقاف الاحتفالات ووصول الأمن.

وكانت إدارة الفريق الإنجليزي، قد قررت مكافأة العاملين بالنادي الغير مرتبطين بكرة القدم، وإقامة حفلًا فاخرًا لهم احتفالًا بالعام المميز الذي عاشه ليفربول، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن موظفي الأمن قاموا بتفتيش دورات المياه، وعثروا على بعض الأدوات لتعاطي المخدرات، مما أدى إلى إيقاف الحفل.

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ومن جانبه رد ليفربول، على تلك الواقعة في بيان رسمي، كتب فيه: "نحن لا نتسامح مع استخدام أي مواد غير قانونية، في أي من مواقعنا أو فعاليتنا، نود أن نشكر الجهات المختصة على تحركها السريع واستجابتهم".

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لاستضافة نظيره فولهام، مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.