"تناولت المسكنات كل 4 ساعات".. واندا تكشف تفاصيل مثيرة عن خيانة ماكسي الأولى مع إيكاردي

كان لديه 4 هواتف لأنه يقسم النساء حسب القارات!

كشفت عارضة الأزياء واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي التركي، عن تفاصيل ارتباطهما قبل ما يزيد على 10 سنوات.

وقالت واندا، في لقاء مع أختها "زايرا": "كنا أصدقاء مقربين للغاية، لكن كان هناك شيء من المشاعر، وأخبرني أن لديه 4 هواتف، لأنه قسم النساء حسب القارات، كان الأمر جنونيا، كنا على متن قارب مع آخرين، زوجي السابق (ماكسي لوبيز) من بينهم ، وترك لي ماورو هاتفين أحدهما للعمل والآخر للفتيات".

وزادت: "نظرت حولي ثم ألقيت الهاتف (الخاص بالنساء) في الماء، وبدأ ماورو يبحث عنه، وكنت أبحث عنه أيضًا، أكثر من أي شخص آخر، لكن الهاتف كان مفقودا! (ضحكت واندا)".

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وتابعت: "كنت أتجادل مع (ماكسي) كثيرًا هذه الفترة، كنا منفصلين لكن نعيش بنفس المنزل في غرف مختلفة. وفي خضم الأزمة التي لم يكن أحد يعرف عنها، كان ماورو صديقي يعرف".

وعن ليلتها الأولى مع إيكاردي، علقت: "كنا في شقته، ربما استخدمت هذه المرتبة (سرير ماورو) من قبل 200 امرأة، لكن بعدي لم يعد بحاجة إليها".

وختمت: "أتذكر الألم الذي شعرت به في اليوم التالي، كنت أتناول الإيبوبروفين كل 4 ساعات، وأعتقد أنه إذا لم ينجح الأمر في تلك الليلة، لما حدث كل ما حدث بيننا".