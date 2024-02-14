وكأنه تناسى السقوط أمام الهلال! .. انتقاد غريب من لويس كاسترو للاعبي النصر بعد هزيمة الفيحاء

البرتغالي انتقد لاعبيه علنًا أمام الصحفيين بعد الفوز أمام الفيحاء..

خرج البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، غير راضٍ من مواجهة الفيحاء، رغم فوز فريقه، إذ انتقد لاعبيه علنًا أمام الإعلام.

العالمي حقق الفوز أمام الفهود بهدف نظيف، سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل النهاية بتسع دقائق فقط، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة، قال كاسترو في المؤتمر الصحفي: "شعرت وكأن الفريق لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة، أقول هذا لأننا انتصرنا، لو كنا قد خسرنا لن أفعل، لأنني لا أبحث عن أعذار، فأنا أتحمل مسؤولية فريقي واللاعبين".

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وأضاف: "لم نستطع توفير مباريات ودية بعد العودة من الصين، في الإعلام هذه مشاكل ثانوية، لكن يعلم الفنيون أن هذا يؤثر كثيرًا بعد هذه المدة دون تمارين أو مباريات، فخصمنا الليلة لعب بخمسة في الخلف وأربعة في الوسط، وهذا تطلب منا جهدًا كبيرًا، وأن نكون حاضرين برتم أسرع، لكن هذه الأشياء لا يمكن فعلها دون مباريات وتمارين كافية".

البرتغالي اختتم: "أهنئ اللاعبين على ما قدموه اليوم حتى ولو لم يكن رتم المباراة بمستوى عالٍ، وأثق بهم وبأنهم سيقدمون الأفضل في المباريات القادمة".

حديث كاسترو هذا يأتي رغم أن ناديه خاض وديتين خلال الفترة الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي ضمن كأس موسم الرياض، ففاز في الأولى وخسر في الثانية.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 21 من فبراير الجاري، على استاد الأول بارك، لحسم المتأهل لدور الـ8.