تم تطبيقه بالفعل .. قرار تاريخي صارم لتنظيم إنفاق الأندية السعودية هذا الموسم!

بعض الأندية اعتمدت هذا النظام خلال الموسم الحالي

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تغييرات جذرية منتظرة في دوري روشن السعودي، يستعد المدراء التنفيذيين الجدد بالمسابقة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتطوير المسابقة.

الإعلامي وليد الفراج كشف عن أبرز هذه التغييرات عبر برنامج "أكشن مع وليد" مشيرًا إلى وجود بعض التعديلات على الأمور المالية وإنفاق الأندية السعودية المرحلة المقبلة.

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وأكد أن أحد أهم هذه القرارات هو إلغاء مكافآت الفوز التي تقدم للاعبين خارج عقودهم مع الأندية التي يلعبون لها، ليتم الالتزام بما ينص عليه عقد اللاعب.

وأوضح أن اللاعب الذي سيؤدي بالشكل المطلوب سيحصل على عقده بالكامل، بينما قد تكون هناك خصومات في حالة حدوث أي تخاذل، مؤكدًا أن الأمر تم تطبيقه بالفعل ببعض الأندية.

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يذكر أن الدوري السعودي شهد طفرة هائلة خلال هذا الصيف بقدوم العديد من النجوم مثل رياض محرز ونيمار وساديو ماني وكاليدو كوليبالي وروبيرتو فيرمينو وغيرهم.

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