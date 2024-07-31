تم إثبات الفضيحة.. كندا تتورط في التجسس بأولمبياد باريس 2024!

الكنديات سيعدن على الأرجح بخفي حنين!

أيدت محكمة التحكيم الرياضية يوم الأربعاء خصم ست نقاط من فريق كرة القدم النسائي الكندي بسبب فضيحة التجسس بطائرات بدون طيار على تدريبات معسكر منتخب نيوزيلندا.

وجاء ذلك أيضًا في الوقت الذي أصدر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرًا كاملاً عن الملابسات التي أدت إلى قراره بمعاقبة كندا لاستخدامها طائرة بدون طيار لتتبع تدريبات نيوزيلندا قبل أول مباراة للمنتخبين في أولمبياد باريس 2024.

أتى رفض استئناف كندا قبل ساعات من استعداد كندا لخوض آخر مبارياتها في دور المجموعات ضد كولومبيا التي تتصدر المجموعة رغم أن كندا فازت في مباراتيها.

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أميط اللثام عن رسائل البريد الإلكتروني من بيف بريستمان، مدرب كندا وهو يصف التجسس على تدريبات المنافس بأنه "شيء يفصل بين الفوز والخسارة".

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وتحتل كندا المركز الثالث في مجموعتها رغم فوزها في مباراتي فرنسا ونيوزيلندا، إلا أن الخصم الذي تم تأكيده أوقف رصيد الكنديات عند صفر نقاط!.