تم الاستعانة بمحامي .. كارثة صادمة تنتظر سانتو بعد انتقاله لنوتنجهام

بعد العقوبة القاسية التي تلقاها إيفرتون بسبب اللعب المالي النظيف، جاء الدور على نوتنجهام فورست ليتذوق هو الآخر من نفس الكأس.

الدوري الإنجليزي الممتاز قرر هذا الموسم خصم 10 نقاط من إيفرتون بسبب خرق قواعد الربح والاستدامة الخاصة باللعب المالي النظيف، وهي العقوبة التي أعلن التوفيز عن القيام بالاستئناف ضدها.

صحيفة "تايمز" البريطانية كشفت أن الدوري الإنجليزي سيبلغ جميع أندية البطولة بموقفها من ارتكاب أي مخالفات خلال الأيام القليلة القادمة، مع اعتبار نوتنجهام فورست هو الأكثر عرضة للتعرض لعقوبة صارمة جديدة.

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ووفقًا للخبير المالي كيران ماجواير، فإن الإنفاق الضخم الذي قام به نوتنجهام بعد صعوده للبريمييرليج في 2022 يجعله على قمة الأندية المهددة بخرق اللوائح.

وأضافت الصحيفة أن القواعد الجديدة تعني أنه يتعين على جميع أندية البطولة تقديم حساباتها للموسم الماضي بحلول يوم 31 ديسمبر من كل عام، ومن المقرر الإعلان عن الاتهامات للأندية في حال وجودها بحلول 14 يناير.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "تيليجراف" إن فورست قام بتعيين محام رياضي بارز بالفعل تحسبًا لأي اتهامات، ويخطط لاستخدام بيع برينان جونسون لتوتنهام مقابل 55 مليون يورو الصيف الماضي كجزء أساسي في الدفاع عن نفسه.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الضربة القوية للمدرب نونو سانتو الذي رحل مؤخرًا عن الاتحاد السعودي وانتقل لنوتنجهام، وقاد الفريق في 3 مباريات نجح خلالها في الفوز بمباراتين أمام نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وخسر من بورنموث، ليصل رصيده إلى 20 نقطة بالبريميرليج بالمركز الخامس عشر، لذلك أي خصم من نقاطه سيضعه بمراكز المهبوط رغم البداية المبشرة.