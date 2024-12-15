"شعرنا بالذعر" .. مصمما تميمة برشلونة يكشفان عن مفاجآت جديدة!

تعرف على تفاصيل جديدة بتميمة برشلونة الجديدة

كشف الثنائي كارليس وجوردي جرانجيل، عن مفاجآت جديدة بشأن تميمة نادي برشلونة، التي قاموا بتصميمها للنادي، بمناسبة مرور 125 على تأسيس البلوجرانا.

وقام الأخوين جرانجيل اللذان عملا في هوليوود مع مخرجين كبار مثل تيم برتون وستيفن سبيليرج، وشركات إنتاج عملاقة، بتصميم تميمة "القط الوحشي" لنادي برشلونة، بعد أن وصل إلى مكتبهما بريد إلكتروني من برشلونة، يتضمن اقتراحًا لعقد اجتماع سري مع النادي حول مشروع سري.

وقال جوردي جرانجيل خلال بودكاست "La llotja del 125": "الأمر كان مسؤولية كبيرة، وشعرنا بخوف شديد، والكلمة الوحيدة التي يمكن أن تصف شعورنا هي الخوف".

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وأضاف مازحًا: "أصابنا الذعر، لأننا مشجعون لبرشلونة، ونعلم جيدًا حجم المسؤولية، اسأل ميكيل بارسيلو عن تجربته"، في إشارة إلى اللوحة التي قام بارسيلو بتصميمها بمناسبة الذكرى 125 على تأسيس النادي.

ومن جانبه، قال كارليس جرانجيل: "العمل على فيلم هوليوودي يتطلب مسؤولية، ولكن إذا لم يعجب الناس لا مشكلة، ولكن مع برشلونة تأخذ الأمر بجدية أكبر، أخبرونا أن التميمة بين أيدينا، ونحن المختصون بها، وتركوا لنا حرية الإبداع".

وقام جوردي وكارليس بجمع فريقهما وبدأوا في التفكير بالحيوانات المحلية في كتالونيا، حيث تضمنت القائمة الحمار والكلب الراعي وأخيرًا تم الاستقرار على القط الوحشي "gata fer" الذي يعيش في مناطق مثل جبال البرينيه ومونتسيني وموانئ تورتوسا.

وتابع جوردي: "تصميم الوجه استغرق عدة أيام من النقاش، وقررنا أن يكون الوجه مستوحي من شعار النادي، باعتباره العنصر الأكثر تعبيرًا عن الهوية".

وواصل: "والآن عندما أرى الشعار، أرى القط، العملية كانت مثل ولادة طفل، وعملنا على المشروع لمدة 8 أشهر".

من مميزات تميمة برشلونة الجديدة، هي أنها متاحة للأشخاص المكفوفين، حيث يوجد بها لوح حسي يمكنهم من التعرف عليها من اللمس.

وظهرت التميمة لأول مرة في ملعب لويس كامبيانس، خلال مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، حيث زارت التميمة ملعب يوهان كرويف وقاعة بالاو أيضًا.