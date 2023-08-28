تمهيدًا للتخلي عن أحد أجانبه .. النصر يُتم صفقته المحلية الأولى هذا الصيف

النصر يُواصل صفقاته هذا الصيف

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أغلق النصر ملف الصفقات الأجنبية بعد ضم الثنائي أيمريك لابورت وأوتافيو ووجه أنظاره نحو الصفقات المحلية، والتي غابت عنه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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العالمي تعاقد مع 6 أجانب جدد بجانب الثلاثي أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو وجيسلان كونان، ولذا يتعين عليه التخلي عن أحدهم طبقًا للوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بقيد 8 أجانب فقط.

قنوات الكأس القطرية أكدت توصل النصر لاتفاق مع ضمك حول ضم ظهيره الأيسر عبد الله العمار، مشيرة إلى أن توقيع العقود سيتم مساء اليوم.

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النصر يمتلك كلًا من أليكس تيليس وكونان في الجانب الأيسر من الدفاع، وتعاقده مع العمار يعني تخليه عن أحدهما، كما يدور الحديث عن إمكانية رحيل تاليسكا إلى جلطة سراي التركي.

النصر بتعاقده مع العمار انسحب رسميًا من سباق الفوز بخدمات مدافع الشباب متعب الحربي، تاركًا الهلال والأهلي في صراع شرس على توقيعه.

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