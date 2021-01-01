تمديد العقوبات بحق بلاتر حتى 2025

فضائح بلاتر تلاحقه لمدة 5 أعوام جديدة

مدد الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة الإيقاف بحق رئيسه وأمينه العام السابقين السويسري سيب بلاتر والفرنسي جيروم فالك لمدة ستة أعوام وثمانية شهر إضافية بتهمة الإثراء غير المشروع.

وأضافت الفيفا غرامة مالية جديدة على كل منهما قدرها مليون دولار على كل منهما إضافة الى عقوبة الايقاف عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستوى المحليّ او الدولي.

ما هي تُهم بلاتر وفالك تحديداً؟

في سلسلة فضائح مدوية تعود الى عام 2015 اتُهم بلاتر وفالك بـ"إنتهاك قواعد السلوك في فيفا"، مرتبطة بأجورهما، إذ منح بلاتر نفسه 24 مليون دولار من "المكافآت الاستثنائية" المرتبطة بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وكأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 في البرازيل.

من جهته من جهته، تلقى فالك 31 مليون دولار كمكافأة إلى جانب مكافآته المعتادة في الفترة نفسها.

إضافة الى بلاتر وفالك تم ايضاً إيقاف المدير المالي الألماني ماركوس كاتنر الذي صادق على قرارهما، لمدة عشر سنوات في يونيو 2020، إضافة إلى نائب رئيس فيفا السابق خوليو جروندونا.

متى تنتهي هذه العقوبات؟

ومع قرار تمديد العقوبات الجديدة رغم عدم انتهاء مدة العقوبات الأولى فإن القرار سيدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العقوبات السابقة أي في 8 أكتوبر 2025.

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