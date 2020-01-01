تمثال عاري لتكريم إنييستا واللاعب يعلق

تكريم فريد من نوعه!

قرر نحات إسباني تكريم نجم بلاده ولاعب فيسل كوبي الياباني أندريس إنييستا على طريقته، وذلك بنحت تمثال لصانع الألعاب وعرضه في مدينته.

وأثار التمثال جدلاً كبيراً في البداية بسبب كونه عارياً، الأمر الذي أثار التساؤلات حول السبب، حتى من اللاعب نفسه عن الأسباب وراء اختيار الفنان.

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خافيير مولينا، النحات الذي يصنع التمثال، علق على الأمر مع "إل لارجيرو" قائلاً: "الأمر بسيط، أحب في عملي البداية من الداخل نحو الخارج، ولذا التمثال في البداية سيكون عارياً".

أحدث الصور الخاصة بالتمثال الآن تظهر إنييستا يرتدي ملابسه، الأمر الذي علق عليه اللاعب عبر تويتر: "شكراً لجعلي أرتدي ملابسي".

Gracias por ponerme pantalones

😂😂😉😅 pic.twitter.com/pLJ8XJEz9C — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) June 20, 2020

التمثال يجسد لحظة تسجيل إنييستا لهدف إسبانيا على هولندا في نهائي كأس العالم 2010، والذي قاد به "لا روخا" للتتويج الأول باللقب العالمي.

وينتظر أن ينتهي التمثال في 2021، وسيتم عرضه بمدينة ألباسيتي التي شهد فريقها انطلاق مسيرة النجم الإسباني.