10-1 .. هزيمة تاريخية بسبب كورونا في روسيا!

مباراة غريبة في الدوري الروسي

شهد الدوري الروسي واقعة غريبة مساء الجمعة عندما سقط روستوف صاحب المركز الرابع أمام سوتشي بنتيجة قوامها عشرة أهداف مقابل واحد.

روستوف الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ضربه فيروس كورونا بشكل قوي في الأيام الماضية، وتم عزل الفريق الأول بأكمله بعد إصابة ستة لاعبين.

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ونشر النادي بياناً فسر فيه الأسباب وراء الهزيمة الثقيلة: "الكثير من الجمهور الذي لا يتحدث الروسية لا يفهم لماذا انتهت المباراة بنتيجة 10-1".

وأكمل: "نريد أن نشرح، ستة لاعبون من صفوفنا أُصيبوا بكورونا وبالتالي تم عزل الفريق ككل، فريق سوتشي رفض عرضنا لتأجيل المباراة ولذا شاركنا بلاعبين أعمارهم بين 16 و19 عاماً".

واستمر البيان: "النتيجة كانت ثقيلة ولكن هناك نقاط إيجابية، حارسنا دينيس بوبوف، 17 عاماً، قام بخمسة عشر تصدي، منها ركلة جزاء، وهو رقم قياسي، وفاز بجائزة أفضل لاعب بالمباراة".

وأضاف: "رومان رومانوف سجل هدفاً رائعاً وأصبح أصغر مسجل في تاريخ النادي، ومن ضمن أصغر ثلاثة في تاريخ المسابقة، نريد شكر الجميع حول العالم بسبب التعاطف، واللاعبين على المجهود".

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ورغم النتيجة العريضة، استمر روستوف بمركزه رابعاً على سلم الترتيب، بينما احتل سوتشي المرتبة التاسعة.