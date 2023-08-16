ليس تمبكتي أو الحربي .. الشباب يوافق على "إعارة" لاعبه إلى الأهلي لكن!

مفاجأة جديدة في ميركاتو النادي الأهلي

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تلاعب نادي الشباب السعودي، بـ"أحلام" عملاق جدة الأهلي، في حسم واحدة من أهم الصفقات المحلية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي دعم صفوفه بـ4 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، بالإضافة إلى الجناح فهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد اللوقان، إعطاء الليث الشبابي، موافقته إلى قلعة الراقي، على إعارة الظهير حسين صبياني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشف اللوقان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن مسؤولي الشباب، تراجعوا بشكل مفاجئ عن قرارهم، وذلك قبل إتمام الصفقة؛ حيث أخبروا الأهلي، بعدم التخلي عن صبياني.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإدارة الشبابية، أكدت لنظيرتها في الأهلي، على أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، هو من يتمسك ببقاء اللاعب، في الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن الشباب، رفض في وقتٍ سابق، عرضًا من النادي الأهلي؛ للتعاقد مع الثنائي حسان تمبكتي ومتعب الحربي، مقابل 95 مليون ريال؛ حسب الإعلامي الرياضي وليد سعيد.

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