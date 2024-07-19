واقعة غريبة في الإسكندرية .. فريق انتحل اسم ناد مصري وخسر بالسبعة أمام كاظمة!

واقعة غريبة في مصر..

شهدت الملاعب المصرية، واقعة مثيرة للجدل، حول مواجهة ودية خاضها نادي كاظمة، أمام فريق انتحل اسم نادي تليفونات بني سويف، وفق ما أورده النادي المصري، والذي نفى خوض المباراة ضمن معسكر الفريق الكويتي بمدينة الإسكندرية.

ويجري فريق كاظمة معسكره بالإسكندرية في إطار الاستعداد للموسم الجديد، فيما فوجئت الإدارة ببيان رسمي من نادي تليفونات بني سويف، أكد فيه أن ما تم تداوله من أخبار عن إقامة مباراة ودية مع الفريق الكويتي، غير صحيحة، حيث أن النادي المصري لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم باستغلال اسم النادي.

ورد نادي كاظمة ببيان رسمي، حول المباراة التي انتهت بفوزه بنتيجة (7-0)، أكد خلاله أن مسؤولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله، بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 و22 و26 و30 يوليو، تقع على الشركة المنظمة للمعسكر، بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة، ولن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديي المتبارين، كما تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين.

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وفي بيان جديد، وجهت إدارة نادي تليفونات بني سويف، تحذيرًا من التعامل مع وكيل لاعبين يدعى سيد رياض، بداعي قيامه بانتحال صفة ممثل النادي المصري، وإجراء مباراة ودية أمام كاظمة الكويتي، مع التعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الشخص، فيما علّق رياض على هذا الأمر قائلًا إنه غير صحيح، مضيفًا "الجميع يعرفني جيدًا، ويدرك أنني أنظم المباريات الودية باسم الشركة الخاصة بي، وتدعى (الرياض للاستثمار والتسويق الرياضي)، ولا أستخدم اسم نادٍ خلال المباريات"، مضيفًا أنه خاض مباريات أمام المقاولون العرب ومصر للتأمين والنصر الليبي، ولم يذكر اسم تليفونات بني سويف.

في المقابل، تلقى نادي كاظمة اعتذارًا من شركة تدعى (ستار ميكر فوتبول)، عمّا حدث بشأن المباراة الودية التي جمعته بفريق يحمل اسم تليفونات بني سويف، حيث أفادت الشركة بأنها تعرضت لخداع من ممثل نادي التليفونات الذي اتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي.