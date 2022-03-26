تلميح لفريقه القادم؟ صورة جديدة لميسي تثير جنون الجماهير!

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليلة مميزة للغاية، خلال تواجده مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ويمر صاحب الـ34 سنة بفترة صعبة مع باريس سان جيرمان، عقب خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ليتعرض لصافرات الاستهجان من الجماهير.

واختلفت الأمور تمامًا لميسي مع بلاده، حيث قاد الأرجنتين صباح اليوم، السبت، للفوز 3/0 على فنزويلا ونجح في هز الشباك بمواجهة خلال تصفيات المونديال.

ومن جانبه حرص خوان ريكيلمي لاعب الأرجنتين وفياريال السابق، على مقابلة ميسي والترحيب به خلال فترة تواجده ببلاده.

وقام ريكيلمي الذي يعمل حاليًا كنائب لرئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، بمنح ميسي قميص الفريق رقم 10.

والتقط صاحب الـ43 سنة صورة مع ميسي بالقميص ونشرها على موقع "إنستجرام" وهو ما تسبب في حالة جنون لجماهير بوكا.

La foto de Messi con Juan Román Riquelme y la camiseta de #Boca 🔵🟡🔥



Román se cruzó con Leo en La Bombonera y le entregó la N°10 azul y oro con su nombre. Una postal que desató la locura de todos los hinchas.https://t.co/Zfs4Vc8nsJ — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

وفهم البعض هذه الصورة كتلميح لصفقة مستقبلية للنادي، خاصة بعد ما قاله ميسي بنفس الليلة، حول إعادة تقييمه للعديد من الأمور بمسيرته المهنية بعد كأس العالم هذا العام.

ونشر ريكيلمي صورة أخرى تجمعه بميسي وزميليه في باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس عقب نفس المباراة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني المعتزل سبق أن لعب بجوار ميسي مع منتخب التانجو في كأس العالم 2006 وكوبا أمريكا 2007 وأولمبياد بكين 2008، قبل أن ينهي ريكيلمي رحلته مع المنتخب بعد خلاف مع دييجو أرماندو مارادونا مدرب الفريق وقتها في مارس 2009.