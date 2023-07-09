تلميح خطير .. نيمار يشير إلى مصيره في باريس سان جيرمان!

النجم البرازيلي يرسل رسالة مشفرة!

أظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا علامة كبيرة على مصيره في الموسم المقبل رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل الأخبار التي تتناول إمكانية رحيله.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الجديد "ثريدز" لطائرة خاصة تظهر في إحدى مطارات البرازيل.

التلميح لم يكن في صورة الطائرة، لكن في الوصف الذي نشره اللاعب البرازيلي عليها، حيث كتب بجوارها نيمار: "المغادرة" ووضع صورة رمزية لعلم فرنسا وبجوارها كلمة "موسم 2023\24".

الوصف الذي نشره نيمار أكد أن اللاعب سيتواجد في الموسم الجديد بقميص باريس سان جيرمان، على الأقل حتى الآن في ظل غياب المستجدات حول مستقبله.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت نيمار بالانتقال إلى صفوف فريق إنجليزي في الموسم المقبل، وارتبط اسمه بتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول.