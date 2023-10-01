بعد تلميحات مورينيو بالندم لرفضه .. الكشف عن العرض الأهلي "الأكثر جنونًا" في العالم

خسر كلاهما .. الأهلي يعاني حاليًا تحت قيادة ماتياس يايسله، كما يعاني مورينيو مع روما!

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فتح البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، من جديد باب الحديث عن العروض السعودية لمدربي أوروبا خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، بعد تصريحاته الغاضبة عن وضعه الحالي مع الذئاب.

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البرتغالي يمر حاليًا بفترة تراجع مع الفريق الإيطالي، إذ يحتل فريقه المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد خمس نقاط فقط مع مرور ست جولات من الموسم.

هذا التراجع بالطبع عرضه لهجمة جماهيرية كبرى، ليرد عليها بتلميحات حول ندمه على رفض الرحيل للسعودية خلال الصيف، واصفًا العرض الذي تلقاه وقتها بـ"الأكثر جنونًا في تاريخ كرة القدم"، فماذا عن ذاك العرض؟

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الصحفي الشهير نيكولا شيرا أوضح أن العرض الذي تحدث عنه مورينيو كان من الأهلي السعودي، تلقاه في يونيو الماضي، أي كان البرتغالي هو الهدف الأول للراقي، لكن رفضه حال دون إتمام الصفقة

وأشار شيرا إلى أن النادي الجداوي عرض على "سبيشيال وان" تقاضي 48 مليون يورو سنويًا، حتى عام 2025م.

يذكر أن الأهلي يعاني حاليًا تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إذ يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة مع مرور ثماني جولات، إذ فاز في خمس مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين، وسط أداء باهت للغاية.

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