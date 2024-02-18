تلميحات ومطالب بعقوبات .. "معلومة خاطئة" تورط النصر في تهمة "تلاعب بالنتائج"!

الإعلاميون النصراويون ينتفضون..

SHAHID

تسببت مواجهة النصر والفتح، التي أقيمت أمس السبت، في جدل كبير، خاصةً بعد التلميحات التي خرجت عبر برنامج "برا الـ18".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي حقق الفوز بالأمس أمام النموذجي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي على استاد الأول بارك.

لكن الجدل الأكبر كان في اتجاه الحكم المحلي سامي الجريس الذي أدار المباراة، خاصةً وأن الصحفي "بدر الصقري" خرج عبر "برا الـ18"، قائلًا: "ارتباط اسم الجريس بأكثر من مباراة للنصر مثير للاستغراب!"، وكان قد سبقه الحكم الدولي السابق محمد فودة عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مدعيًا إدارة زميله لـ14 مباراة للعالمي!

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا دفع الإعلاميين النصراويين للانتفاض للدفاع عن ناديهم، مؤكدين أن مواجهة الفتح هي أول مباراة يديرها الجريس للعالمي في الموسم الجاري، وحتى في الموسم الماضي لم يفعل إلا خلال ثلاث مباريات فقط وهو نفس عدد ما أداره للهلال، ومطالبين بعقوبات على مروجي تلك المزاعم التي تشكك في نزاهة النصر والحكم السعودي.

وهذا الإطار، كتب الصحفي نايف المطيري موجهًا اللوم لزميله: "هل يملك بدر الصقري الشجاعة ويعتذر لنادي النصر والحكم سامي الجريس، كما ظهرت عليه الجراءة بنقل معلومة خاطئة اراد بها تغرير الشارع الرياضي وظلم من خلالها الجريس والنصر؟! وهل تجبره القناة والبرنامج على الاعتذار وتصحيح معلوماته ؟ وهل تتخذ لجنة الحكام اجراء رادع لحماية حكامها من مثل هذا الطرح العشوائي المبني على الميول ؟ عموماً الحكم سامي الجريس لم يحكّم للنصر هذا الموسم الا مباراة".

فيما علق الصحفي علي السلمي: "هذا كذب وافتراء وتضليل وتدليس للحقيقة"، قبل أن يضيف زميله محمد الدويش: "14 مباراة قادها الحكم سامي الجريس للنصر معلومة صحيحة من (مهلهل ومتهلهل)، ولكن في دوري أم أحمد"، في إشارة لمزاعم محمد فودة.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الهلال؛ المتصدر.

SHAHID